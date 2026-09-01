Anuncian torneo por Fiestas Patrias

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para que este mes patrio, se lleve acabo el torneo “Fiestas Patrias 2026”, certamen que se desarrollará del 18 al 20 de septiembre en los campos de la Unidad Deportiva del IPSSET.

Lo anterior lo anunció, Ramiro Rangel, coordinador de la Zona Centro de Tamaulipas, quien estuvo acompañado por Sergio Martínez, director de Alto Rendimiento del INDE Tamaulipas, en representación de Manuel Virués Lozano, director general del organismo estatal.

Durante la presentación se destacó que el torneo cuenta con el aval de Julio Ramírez, presidente de la Asociación Tamaulipeca de Fútbol 7.

Se hizo la invitación a clubes, escuelas y equipos de Ciudad Victoria y municipios cercanos para que realicen su registro con anticipación, ya que el cupo será limitado. Asimismo, señaló que la convocatoria ya se encuentra abierta para todos los interesados.

Las categorías convocadas son: 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021 y Femenil Libre, por lo que se espera una importante participación de futbolistas de diferentes edades.

Durante la presentación también se informó que Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila integran la Región 5 de la Federación Mexicana de Fútbol 7, la cual continúa en proceso de consolidación dentro de la estructura nacional de este deporte.

Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al número 834 126 4937. Los premios del torneo serán dados a conocer en la reunión previa y cierre de registros, cuya fecha, horario y sede se anunciarán en los próximos días.