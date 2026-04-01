Estudiante de la UAT pone en alto a Tamaulipas en la FEMECI 2026

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se consolida como una institución impulsora de la ciencia, la innovación y la formación de talento joven, al destacar el logro del estudiante Fernando Aguiñaga Rodríguez, quien obtuvo el primer lugar nacional en el área de Ingenierías de nivel medio superior en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (FEMECI 2026).

El alumno de la Escuela Preparatoria Mante de la UAT presentó con éxito su proyecto enfocado en la síntesis de nanopartículas de carbón activado, una línea de investigación aplicada al estudio de procesos asociados al cáncer.

Por este destacado logro académico, el rector Dámaso Anaya Alvarado expresó su reconocimiento al estudiante, subrayando que estos resultados reflejan la calidad educativa y el impulso permanente a la investigación que promueve la Universidad.

Por su parte, Fernando Aguiñaga Rodríguez agradeció el respaldo de la UAT destacando que el acompañamiento académico ha sido fundamental para el desarrollo de su proyecto y su proyección en escenarios de carácter nacional.

El proyecto consistió en obtener nanopartículas de carbón a partir de bagazo de caña de azúcar mediante procesos especializados, generando un material con estructura porosa. Este material fue analizado para conocer sus características y comportamiento y, posteriormente, se evaluó su capacidad antioxidante, es decir, su potencial para neutralizar radicales libres que pueden causar daño celular.

Finalmente, el estudio se extendió a un modelo de laboratorio con células cancerígenas, con el propósito de analizar sus efectos y explorar posibles aplicaciones en la investigación biomédica.

Cabe destacar que este logro se dio en el marco de la FEMECI 2026 organizada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT) con el respaldo del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT) y el Gobierno de Tamaulipas, donde la UAT tuvo otra destacada participación mediante la presencia de sus investigadores en el comité evaluador nacional, reafirmando su liderazgo en espacios de alto nivel científico.