Delegación del 11 Mina suma múltiples medallas en el Miramar Open 2026

Taekwondoines infantiles y juveniles, en ambas ramas, del Gimnasio 11 Mina brillaron en el Torneo Vonnacher Miramar Open 2026, celebrado el pasado fin de semana en el Gimnasio de la UAT.

La delegación logró múltiples preseas. Entre los resultados sobresalientes se encuentran los primeros lugares obtenidos por Pablo Villanueva, Natalia Sáenz, Rebeca González, Roberto Lara, Briana Leal, Otoniel Jiménez e Issac Andrade, mientras que Lan Sotero, Jade López, Natalia Lara, Luz María González y Alinne González se adjudicaron el segundo sitio en sus respectivas categorías.

Por su parte, Jorge Charur, Luis Eduardo Villanueva y Joaquín Abarca consiguieron el tercer lugar.

El equipo estuvo dirigido por el profesor Romualdo Salazar Ruiz, con el apoyo de los auxiliares Luis Enrique Zapata Camacho y José Luis Silva Treviño, quienes han sido pieza clave en la formación y desarrollo de los atletas, consolidando al Gimnasio 11 Mina como un referente competitivo en la disciplina.