Reconoce Liga Premier a Correcaminos por desarrollo formativo

-El equipo de la UAT encabeza el ranking de mayor participación de menores en la Temporada 2025-2026

Cd. Victoria, Tam.- La Liga Premier de futbol profesional, reconoció al Club Correcaminos como el equipo que mayor participación tuvo en cuanto a la presencia de elementos menores durante la temporada 2025-2026, lo que lo convirtió en la institución que mayor compromiso mostró en el desarrollo formativo de elementos surgidos de sus fuerzas básicas.

A través de su revista oficial Liga Premier Magazine, el órgano dedicó un artículo donde destaca que los clubes están obligados a sumar por reglamento un total de 500 minutos de jugadores nacidos en el año 2007 y menores, alcanzando una cifra de 2009 minutos acumulados en la temporada, lo que comprueba el compromiso de fortalecer el crecimiento de los elementos de casa.

Jorge Urbina Sánchez, junto a su cuerpo técnico y staff, trabajaron para darle seguimiento y convertir en pilares de su esquema táctico a elementos como Santos Tamez, quien aportó 922 minutos, en tanto que Manuel Garza sumó 551 minutos.

En el caso de Jesús Mata, quien además debutó en la Liga ExpansiónMX, colaboró con 487 minutos, mientras que Fidel Avalos sumó 49 minutos.

La cifra de oportunidad a menores fue mayor, debido a que Aldo García, quien también vio acción, lo hizo estando registrado en Tercera División Profesional.

Armando Arce Serna, presidente de Correcaminos, señaló que esta distinción que hace la liga es un reconocimiento a los jugadores y a los cuerpos técnicos del club; «esto deja de manifiesto el trabajo en equipo desde las enseñanzas y métodos que se aplican en Fuerzas Básicas, así como el compromiso y disciplina de los jugadores», puntualizó.

Con la solidez de estas bases, el club apunta objetivos realistas pero de mayor exigencia para la institución, pues así lo amerita la historia y su afición.