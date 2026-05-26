¡Dodgers es el primer finalista!

Andrés A. Ramírez Acosta

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— El equipo de Dodgers se convirtió en el primer invitado a la gran final de la Liga Municipal de Béisbol en la categoría Primera Fuerza, luego de imponerse con contundente marcador de 14 carreras a 2 sobre Deportivo Ibarra, sellando así su pase a la serie por el campeonato.

A pesar de las complicadas condiciones climatológicas del fin de semana, el parque “Solidaridad” de la colonia México fue el escenario de este compromiso, donde la novena de Dodgers dominó de principio a fin.

Samuel Jiménez tuvo una actuación destacada desde la loma de los disparos al enfrentar a 26 bateadores. Durante su labor permitió únicamente tres imparables, recetó seis ponches, otorgó una base por bolas y aceptó solo dos anotaciones, neutralizando por completo a la ofensiva rival.

A la ofensiva, Roberto Morado y Fernando Gómez encabezaron el ataque de los ahora finalistas, siendo piezas clave en la amplia victoria.

Por parte de Deportivo Ibarra, el cuerpo de lanzadores vivió una jornada complicada. El abridor Alex Ramírez cargó con el castigo inicial y posteriormente desfilaron por el montículo Zeferino Báez, Santiago Reyes, Kevin Lara y Rosendo Lara, sin lograr contener el poder ofensivo rival.

Con este resultado, Dodgers queda a la espera de su adversario en la gran final, el cual saldrá de la serie entre Aguayo y Diablos, programada para el próximo domingo.

En caso de que Aguayo consiga la victoria, avanzará de manera directa; sin embargo, si Diablos logra emparejar la serie, ambos equipos deberán disputar un segundo y definitivo encuentro ese mismo día.

El primer duelo está pactado para las 10:00 horas en el parque de la colonia México, mientras que, de ser necesario, el juego decisivo se celebrará a las 13:00 horas.