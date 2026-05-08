“Estamos en pláticas; pronto lo tendremos”: Armando Arce

Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Correcaminos continúa en la búsqueda de su director técnico para el Apertura 2026. Así lo aseguró el presidente del club, Armando Arce, quien señaló que ya existen negociaciones avanzadas con algunos candidatos.

“Estamos en pláticas con algunos de ellos. Esperamos concretarlo lo más pronto posible. Tenemos contemplado contar con el entrenador entre el 8 y el 10 de junio para iniciar la pretemporada. Queremos trabajar al menos tres o cuatro semanas con el técnico y los jugadores que permanecerán en el plantel”, expresó.

Sobre los motivos que han retrasado la designación del nuevo estratega, Arce explicó que varios de los candidatos aún mantienen vínculo contractual con sus actuales clubes.

“Los contratos de la mayoría de los entrenadores terminan el 31 de mayo y deben permanecer con sus equipos hasta entonces. Ya hemos avanzado con algunos prospectos. Podríamos contratar a alguien que actualmente esté libre, pero no es el caso. Los candidatos con los que hemos hablado son entrenadores que ya concluyeron su participación en este torneo”, comentó.

Respecto al número de aspirantes al cargo, indicó que la lista ya se redujo a unos cuantos nombres.

“Candidatos hay muchos, pero los que cumplen con el perfil que buscamos para el próximo torneo son tres o cuatro”, afirmó.

Finalmente, detalló las características que busca la directiva para el nuevo entrenador.

“El perfil que queremos es el de un técnico que ya haya dirigido en esta división, con experiencia en liguilla, semifinales y finales, además de buenos resultados en puntos y funcionamiento de juego. Buscamos a alguien que tenga entre tres y cuatro años recientes de experiencia en la liga, porque creemos que eso representa una ventaja sobre alguien que no ha participado recientemente”, concluyó.