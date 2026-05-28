Logra convenio de colaboración el Club Correcaminos con el Club Necaxa

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En un acontecimiento histórico para el Club de Fútbol Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se logró un convenio de colaboración con el Club Necaxa de la LigaMX, donde ambas instituciones se plantean como objetivo contribuir para alcanzar las metas deportivas que permitan una mayor trascendencia en cuanto a resultados y formación de jugadores.

“Estamos muy satisfechos de lograr este convenio que ya hicimos de su conocimiento al Rector Dámaso Anaya Alvarado, quien se mostró muy contento porque Correcaminos inspire ahora la confianza de clubes de Primera División para lograr estos acuerdos de contribución que mucho beneficiará a nuestro club y a desarrollar el talento de casa”, expuso Armando Arce Serna, presidente de Correcaminos.

Entre los aspectos que incluye este convenio, se encuentra que los Rayos realizarán seguimiento a los jugadores de fuerzas básicas del equipo azulnaranja y, de incorporarse al equipo hidrocálido, Correcaminos tendrá propiedad en porcentaje del futbolista, que de sumar 400 minutos en LigaMX, recibirá una compensación que le permita una reinversión en la formación de talento en El Equipo de Victoria.

Así mismo, el Club Necaxa facilitará sus instalaciones a Correcaminos para realizar su pretemporada en el Centro de Alto Rendimiento ubicado en la ciudad de Aguascalientes, así mismo enfrentarse ambos equipos en duelo amistoso durante su fase de preparación.

Además, los entrenadores, cuerpos técnicos y staff de fuerzas básicas del Club Correcaminos, tendrán acceso a capacitaciones por parte de personal del Club Necaxa de manera permanente.

Será en los próximos días que el Director de Futbol del Club Necaxa, Alberto Clark, haga presencia en Ciudad Victoria para firmar el convenio junto al rector Dámaso Anaya Alvarado y la directiva del Club Correcaminos.

El Club Necaxa que en agosto cumplirá 103 años de fundación, ha sido campeón 3 veces de la Primera División y cuenta con 4 títulos de Copa; actualmente es propiedad en parte de la empresa NX Football, donde entre sus inversionistas se encuentran destacadas figuras de diversos ámbitos como el exfutbolista Mesut Ozil, campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014; Justin Verlander, pitcher de los Tigres de Detroit, así como los promotores deportivos, destacados por su carrera actoral como Eva Longoria, Ryan Reynolds, entre otros.

En el Club Correcaminos conscientes del compromiso con la afición de Victoria, de Tamaulipas y la comunidad universitaria, trabajamos de manera constante en alcanzar objetivos que permitan hacer de nuestro equipo día a día, El Orgullo de la Universidad.