Premian a campeones de Súper Liga de Fútbol Victoria 2026.

​Cd. Victoria, 14 de octubre de 2026.- En un marco de fiesta, convivencia familiar y alta competencia deportiva, llegó a su conclusión la primera edición de la Super Liga de Fútbol Victoria 2026, torneo en el que el equipo Las Marías se proclamó campeón tras superar en vibrante encuentro de final al Deportivo Mota.

​El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, acompañado de su esposa Lucy de Gattás, presenció las acciones disputadas en la cancha del campo Américo Amigo, dónde al término del partido, hicieron entrega del trofeo de campeones y del estímulo económico de 50 mil pesos al equipo vencedor.

​En su mensaje de clausura y ceremonia de premiación, el edil victorense destacó el impacto positivo de esta iniciativa en la sociedad:

​»Cuando una cancha se llena de familias, es señal de que estamos haciendo algo bueno por nuestra ciudad. Sigamos haciendo equipo por una Victoria más fuerte», afirmó.

​Al evento, asistió en representación del Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, el titular del Deporte en Tamaulipas, Manuel Virués Lozano; la secretaria de Bienestar Social del municipio, Lorena Zapata Medina, y del jefe de Deportes y la Juventud, Carlos González Pizaña.

​Con estas acciones y rescate de espacios deportivos, el gobierno de Victoria y gobierno del Estado reafirman su compromiso con el impulso al deporte, el fortalecimiento del tejido social y el sano esparcimiento de las familias victorenses.