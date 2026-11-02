¡Rebaño FC conquista la Copa Premier y se lleva 100 mil pesos!

Angel Alejandro Vázquez Terán

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con una contundente victoria de 3-0 sobre Veterrayos, el conjunto de Rebaño FC se proclamó campeón de la primera edición de la Copa Premier, en una final disputada en el Estadio Universitario Eugenio Alvizo Porras, donde además del título se adjudicó un premio económico de 100 mil pesos.

El encuentro, que arrancó a las 13:00 horas, tuvo como protagonista a Rebaño FC, que desde la primera mitad impuso condiciones y comenzó a encaminarse hacia el campeonato.

Alberto “El Toro” Morín fue el encargado de inaugurar el marcador, luego de aprovechar un pase filtrado que lo dejó mano a mano con el guardameta rival, a quien venció con una definición certera para colocar el 1-0.

Minutos más tarde, Lucas Silva apareció para ampliar la ventaja a 2-0, dando mayor tranquilidad a su equipo antes de marcharse al descanso.

Para la parte complementaria, Veterrayos intentó reaccionar y generó algunas aproximaciones de peligro; sin embargo, la sólida defensa de Rebaño FC logró contener los ataques y mantener su portería en cero.

Lejos de conformarse con la ventaja, Rebaño FC mantuvo la intensidad ofensiva y consiguió el tercer tanto de la tarde con la anotación de Víctor Puga, sentenciando el encuentro con un contundente 3-0 que le permitió levantar el trofeo de campeón de esta primera edición.

Además de conquistar el título y embolsarse los 100 mil pesos del premio principal, Rebaño FC tuvo en Lucas Silva a una de sus principales figuras, siendo reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la gran final.

Por su parte, Veterrayos, que llegó a la competencia con un plantel reforzado por futbolistas procedentes de Nuevo León, entre ellos los exprofesionales Walter “El Divino” Gaitán y Lucas Ayala, ambos con pasado en Tigres de la UANL, tuvo que conformarse con el subcampeonato.

De esta manera, Rebaño FC escribió su nombre como el primer campeón en la historia de la Copa Premier, cerrando con broche de oro su participación en el certamen.