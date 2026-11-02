Anuar Cisneros impartirá seminario de Muay Thai en Ciudad Victoria

Osmar De Los Santos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el objetivo de fortalecer la práctica y el desarrollo de las artes marciales en la capital tamaulipeca, el próximo sábado 19 de diciembre se llevará a cabo un seminario de Muay Thai, impartido por el peleador profesional Anuar Cisneros, quien ha competido en la organización internacional ONE Championship.

El evento tendrá como sede las instalaciones de la academia Garuda Muaythai, dirigida por el entrenador Daniel Aguilar, donde el destacado peleador compartirá sus conocimientos, técnicas y experiencias adquiridas a lo largo de su trayectoria profesional.

Anuar Cisneros cuenta con experiencia en el ámbito internacional, con un registro de cinco combates dentro de ONE Championship, considerada una de las organizaciones más importantes de deportes de combate a nivel mundial.

Este seminario representa una oportunidad para que atletas, entrenadores, practicantes y aficionados al Muay Thai perfeccionen sus habilidades y conozcan de primera mano las técnicas y estrategias de un peleador que ha tenido participación en escenarios internacionales.

Además, la actividad busca impulsar el crecimiento de esta disciplina en Ciudad Victoria, promoviendo la preparación y actualización de los deportistas locales.

Las personas interesadas en participar podrán solicitar mayores informes e inscribirse a través del número telefónico 834 130 1010, así como mediante la página de Facebook “Garuda MuayThai Training Camp”.