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¡Disfraces, sustos y diversión en la Carrera del Terror 5K!

  • domingo, 1 de noviembre de 2026

Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Entre disfraces, monstruos, dulces y uno que otro susto, más de 400 corredores participaron en la Carrera del Terror 5K, una divertida experiencia que convirtió a la Unidad Deportiva Siglo XXI en un escenario de Halloween, donde el deporte y la convivencia familiar fueron los grandes protagonistas.

Desde pequeños fantasmas y personajes de películas de terror hasta originales disfraces, niños, jóvenes y adultos se dieron cita para disfrutar de cinco kilómetros llenos de sorpresas, en un circuito seguro y acondicionado para la ocasión.

La fiesta comenzó con un calentamiento a cargo del instructor Óscar Ariel, quien puso a los participantes en movimiento y hasta los hizo bailar al ritmo del clásico Thriller, de Michael Jackson, preparando el ambiente para una noche de emociones.

Sin embargo, justo antes del banderazo de salida, una misteriosa advertencia se escuchó a través del sonido local: un extraño ser rondaba algunos puntos del recorrido, por lo que los corredores debían mantenerse atentos ante cualquier aparición inesperada.

Con la adrenalina al máximo, los participantes arrancaron los cinco kilómetros, encontrándose a su paso con estaciones de dulces, personajes terroríficos y sorpresas que provocaron gritos, risas y más de un sobresalto.

Al cruzar la meta, cada corredor recibió una medalla conmemorativa inspirada en Ghostface, el icónico personaje de la película Scream, además de tener la oportunidad de recolectar más golosinas para llenar sus tradicionales calabazas de Halloween.

Aunque la competencia tuvo un carácter recreativo, la emoción también se vivió en el aspecto deportivo, ya que los tres primeros lugares de la clasificación general fueron reconocidos con premios económicos, una sorpresa para quienes lograron subir al podio.

Alonso Javier Hernández se quedó con el primer lugar, seguido de Gumaro Puente, quien obtuvo la segunda posición, mientras que Donaldo García completó el podio en el tercer sitio.

La organización estuvo a cargo de Recorriendo Tamaulipas, que logró reunir a más de 400 participantes en una jornada donde el atletismo se combinó con la creatividad, el suspenso y la diversión.

La Carrera del Terror 5K dejó en claro que correr no siempre es cuestión de velocidad o resistencia, sino también de disfrutar cada kilómetro, aunque en esta ocasión más de uno tuvo que acelerar el paso para escapar de los monstruos.

 

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