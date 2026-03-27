”No bajaremos los brazos, vamos por la calificación”: Jaime Villalba

Con el firme objetivo de ganar los cuatro puntos y triunfar en calidad de visitante, Correcaminos Premier se reporta listo para enfrentar el compromiso de este fin de semana, donde visitará a Chilpancingo en lo que será la jornada 25 de la “segunda vuelta” del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier, a disputarse el sábado 28 de marzo a las 12:00 de la tarde en la Universidad Autónoma de Guerrero.

En el transcurso de la semana, el equipo desarrolló con pulcritud sus entrenamientos, buscando en todo momento brindar un gran accionar en el partido de este fin de semana.

Jaime Villalba, guardameta de Correcaminos, afirmó que el equipo no bajará los brazos y que irán por la clasificación.

“Vamos a buscar la clasificación, no vamos a bajar los brazos a pesar de que el panorama se ha complicado pero todo puede pasar y vamos a luchar hasta el ultimo minuto por ese lugar a la liguilla”.

En cuanto a como se siente el equipo en esta recta final de la campaña, aseguró.

“Está comprometido, tenemos la ilusión intacta, tenemos el paso muy cerca y el equipo tiene la capacidad y las ganas de lograrlo. Estamos trabajando muy fuerte para ello”.

De igual manera, brindó su sentir al ver actividad con el equipo naranja en la Liga Premier.

“Bien, me ayuda a estar activo, a mantenerme en forma, en ritmo de juego y estar de la mejor forma disponible para cuando el Cuerpo Técnico lo decida”.

El Chilpancingo contra Correcaminos correspondiente a la jornada 25 de la “segunda vuelta” del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier, se desarrollará el sábado 28 de marzo a las 12:00 de la tarde en la Universidad Autónoma de Guerrero.

Para este partido, el equipo de Victoria suma 33 puntos.

El equipo de Victoria llega a este partido después de un empate 1-1 en casa ante Santiago, donde el victorense Rafael Arce marcó la anotación.

La ultima vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la jornada 12 de la “primera vuelta” de la campaña, donde se empató por 0-0 en el partido desarrollado el 14 de noviembre en el Estadio Eugenio Alvizo Porras.