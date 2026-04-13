Se «tambalea» propuesta de censura presentada por la diputada Cynthia Jaime

Enrique Jonguitud Blanco

Ciudad Victoria, 13 de abril-La iniciativa de la diputada Cynthia Jaime Castillo, para censurar a los periodistas en Tamaulipas, no ha sido respaldada por la bancada de Morena, por lo que podría ir a la «congeladora» legislativa, «no es algo que saliera de mí», declaró.

En entrevista, la diputada señaló que ningún diputado morenista apoyó su propuesta de crear un Colegio de Periodistas, para repartir extrañamientos o advertencias de censura.

Cynthia Jaime Castillo, quien presentó el jueves la iniciativa, optó por semi-desconocerla argumentando que una petición que le entregó un grupo de comunicadores del sur del Estado.

Para marcar distancia de la propia iniciativa que ella presentó dijo «esta iniciativa nació del gremio de periodistas, por eso es que yo me atreví a presentarla, porque tenemos unos 6 meses buscándome a mí y otros diputados, Por eso yo me atreví pero no es algo que saliera de mi».

La iniciativa establece que el colegio de periodistas será el encargado de verificar las publicaciones del gremio y promover sanciones.

Ante la controversia y el rechazo por considerar que es una iniciativa de censura, la misma diputada afirmó que ningún diputado y diputada de Morena se manifestaron a favor de la idea.

Cynthia Jaime Castillo afirmó que no es un hecho que la iniciativa se vaya a aprobar «es una propuesta y recuerden que una propuesta puede avanzar o no, gracias a la opinión pública».

La diputada que por muchos años se desempeñó como locutora radiofónica, dijo respetar al periodismo escrito lo cual consideró es una labor especializada.

Puntualizó que no es una iniciativa la censura sino que busca mejorar las condiciones de periodismo, y reafirmó que no hay una intención de batallar críticas.