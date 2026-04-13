Nadie detiene a Rey Cuervo: suma siete triunfos consecutivos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El equipo de Rey Cuervo continúa en plan grande dentro de la Liga Santander Premier, al conseguir su séptima victoria consecutiva tras golear 7-1 a Nolo-Obrera en la jornada 12.

El encuentro se disputó en el campo 2 del IPSSET, donde el conjunto dirigido por Román González sumó tres puntos importantes que lo colocan entre los cinco mejores del torneo, a falta de siete jornadas para el cierre del campeonato.

Rey Cuervo no tardó en imponer condiciones. Apenas al minuto 3, Jesús Mendoza abrió el marcador, y poco después Sergio “Samba” Rosas amplió la ventaja para el 2-0.

Al minuto 6, Jesús “Coca” Martínez puso el 3-0 y más tarde él mismo firmó el cuarto tanto. La ofensiva no se detuvo: Edgar “Lápiz” González marcó el 5-0, Julián Hernández hizo el sexto, y nuevamente Martínez cerró la cuenta con el 7-0 para sellar una actuación dominante.

En otros resultados de la jornada, RECUTE cayó 2-1 ante Deportivo Yiyos en un duelo marcado por la polémica arbitral. Por su parte, Deportivo Cantú recuperó el liderato general al ganar por default a Motivos-Gunners.

Asimismo, Deportivo Bernal volvió a la senda del triunfo con una contundente victoria de 6-1 sobre Ébanos González. Finalmente, en el duelo más atractivo de la jornada, Las Marías y Sección X empataron 2-2.