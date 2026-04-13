Hay nuevo Rey en las ‘Adelas’

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Quintana Pradere se proclamó campeón de la Liga Adelitas 2003 tras vencer 4-3 a Las Adelitas FC en una final vibrante, resultado que además le otorga automáticamente el título de Campeón de Campeones.

El campo de futbol de Las Adelitas lució a reventar para la gran final, en un duelo lleno de emociones de principio a fin.

En las acciones del partido, Pradere tomó la delantera tras una falla garrafal del arquero Felipe Colunga, quien en un intento de despeje terminó impactando el balón en Hugo Robles, generando un rebote que terminó en el fondo de la red para el 1-0.

La respuesta de Las Adelitas fue inmediata, con Víctor “Calabazo” Cavazos marcando el 1-1 minutos después.

Pradere recuperó la ventaja con el 2-1, luego de un descuido defensivo que fue bien aprovechado por Arcadio Pérez, quien mandó el balón al fondo de la portería.

Antes del descanso, Las Adelitas volvió a empatar el encuentro 2-2, gracias a Luis “Quesos” Amaro, quien igualó los cartones por segunda ocasión.

Para la parte complementaria, Pradere fue contundente. Apenas iniciando el segundo tiempo, Fernando “Cache” Pérez marcó el 3-2 con un potente disparo de larga distancia.

Minutos más tarde, en un contragolpe, Hugo Robles amplió la ventaja a 4-2.

Ricardo Covarrubias acercó a Las Adelitas con el 4-3, manteniendo el dramatismo hasta el final.

El empate estuvo cerca cuando se señaló un penal a favor de Las Adelitas; sin embargo, Mauricio Domínguez falló su disparo ante una gran atajada de Jesús “Chucho” Pérez, sellando así el campeonato para Quintana Pradere.