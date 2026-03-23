REY CUERVO GOLEA A ‘BERNIS BOYS’

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Viniendo de menos a más, el cuadro de Rey Cuervo sumó tres puntos dentro de la jornada 10 de la categoría de Primera División de la Liga Santander Premier, tras golear 4-1 a Deportivo Bernal.

El campo 2 del IPSSET fue el escenario donde el conjunto ‘emplumado’ consiguió su quinta victoria del torneo, colocándose entre los ocho mejores de la temporada.

En las acciones del partido, Deportivo Bernal fue quien abrió el marcador, luego de que Gregorio Espinoza aprovechara un mal rechace de la defensiva de Rey Cuervo para marcar el 1-0 al minuto 21.

Con la desventaja, Rey Cuervo comenzó a generar peligro sobre el arco rival y no tardó en empatar, ya que al minuto 31 Alexis “Bola” Ávila puso el 1-1.

El 2-1 llegó antes del descanso, cuando Ricardo “Boricua” Márquez aprovechó otro error defensivo de Deportivo Bernal para darle la ventaja a su equipo.

Para la segunda mitad, Rey Cuervo sentenció el encuentro con dos anotaciones de Erick “Barret” Alvizo, quien marcó el 3-1 y posteriormente el 4-1, sellando la victoria para los ‘emplumados’.

En otros resultados, el equipo de Sección X mantiene el buen paso tras vencer 4-1 a La Quarta FC.

Asimismo, El Mante sumó una victoria al derrotar 2-1 a Fluminense, mientras que RECUTE le ‘apagó’ la fiesta a Movitos-Gunners al imponerse también 2-1.