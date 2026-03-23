“Mi objetivo es conseguir los primeros lugares para Tamaulipas”: Helen Aguilar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con una destacada actuación en los Juegos Escolares de Tamaulipas, la joven atleta de Mante, Helen Daniela Perales Aguilar se posiciona como una de las promesas del atletismo estatal al conquistar tres primeros lugares, resultado de su disciplina y constancia en cada entrenamiento.

“Mucha emoción de haber conseguido los tres primeros lugares y espero darlo todo en el nacional”, expresó la deportista, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.

El esfuerzo y la dedicación también rindieron frutos en la etapa regional de la Olimpiada Nacional, donde Aguilar logró asegurar su pase en las pruebas de 80 y 150 metros planos. “Bien porque hice mucho esfuerzo en cada entrenamiento y demostrarlo todo en la pista”, comentó, dejando en claro el compromiso que mantiene con su preparación.

Con la mirada puesta en la siguiente fase, la atleta tiene claro su objetivo: “Mi objetivo es entrar al medallero y conseguir los primeros lugares para Tamaulipas”, afirmó con determinación.

Helen también reconoce la motivación que encuentra en su entorno cercano, especialmente en otras jóvenes atletas que han alcanzado el éxito. “He visto muchas amigas que han ganado medalla y yo también quiero lograrlo, me inspiró mucho en ellas”, señaló.

Finalmente, Aguilar dedicó sus logros a quienes han sido parte fundamental en su camino: “Dedico a mis papás, a mi familia y mis amigos”.

Con talento, disciplina y una meta clara, Helen Aguilar se perfila como una fuerte contendiente en el escenario nacional, donde buscará consolidar su nombre y poner en alto a Tamaulipas.