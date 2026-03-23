Realizan primer entrenamiento rumbo al Hybrid Challenge de Lion-CF

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Este fin de semana se llevó a cabo el primer entrenamiento rumbo al Hybrid Challenge, competencia convocada por el gimnasio Lion-CF.

Bajo el lema “Solo los fuertes cruzan la meta”, el entrenador Félix Alejandro Ruiz Nava, mejor conocido como “Coach Pichón”, explicó a los asistentes la dinámica de la competencia, así como los ejercicios que deberán realizar.

En entrevista para Extremo Noticias, Ruiz Nava detalló el formato del evento:

“Lo voy a explicar de manera sencilla para que todos lo entiendan, hay que correr un kilómetro, realizar un ejercicio y volver a correr otro kilómetro para completar otra estación, y así sucesivamente hasta cumplir con ocho estaciones”, explicó.

Destacó que esta modalidad, que ha ganado popularidad en los últimos años, y que en algunos eventos se denomina Hyrox, está abierta a todo público, sin importar el nivel físico de los participantes.

“El formato contempla categorías en pareja: hombre-hombre y mujer-mujer. No es necesario ser profesional; esta carrera es para todos, quienes van al gimnasio, corredores, crossfiteros o personas que practican pádel o fútbol. Los ejercicios son accesibles, con pesos moderados que cualquiera puede manejar”, señaló.

El Hybrid Challenge se realizará el próximo 25 de abril en la Unidad Deportiva Siglo XXI (Planetario).

Finalmente, informó que la inscripción tiene un costo de 500 pesos por pareja y que se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría. Para registrarse, los interesados pueden consultar las redes sociales de Lion-CF en Instagram y Facebook, o acudir directamente a sus instalaciones, ubicadas en el 14 Conrado Castillo esquina.