Lanzan convocatoria al Hybrid Challenge de Lion-CF

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Bajo el lema “Solo los fuertes cruzan la meta”, el box de entrenamiento Lion-CF lanzó la convocatoria para su Hybrid Challenge, competencia que busca reunir a atletas y aficionados al fitness en una exigente prueba de resistencia y fuerza.

El evento se realizará el 25 de abril en la Unidad Deportiva Siglo XXI (Planetario), donde los participantes enfrentarán un formato híbrido que se ha popularizado a nivel internacional, similar a las competencias conocidas como Hyrox.

La prueba consistirá en 800 metros de carrera (run) intercalados con ocho estaciones de ejercicios funcionales, donde los competidores deberán superar retos de fuerza, resistencia y capacidad cardiovascular. Entre las estaciones se contemplan ejercicios funcionales como empujes o arrastres de peso, movimientos de potencia y trabajo de carga, poniendo a prueba la condición física de los atletas.

La competencia se realizará en categoría Open en parejas, tanto en la rama varonil como femenil, de donde surgirán los tres primeros lugares, quienes recibirán atractivos premios en efectivo.

El costo de inscripción es de 500 pesos por pareja, e incluye playera oficial del evento, hidratación y kit de recuperación. El cupo será limitado.

Los interesados pueden obtener más información y adquirir sus folios de inscripción en Lion-CF, ubicado en 14 Conrado Castillo esquina, recordando que la convocatoria está abierta para todo el público que desee poner a prueba su condición física.