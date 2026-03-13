Me quedé con la espinita de Correcaminos”: Borita Alcántar regresa a Victoria

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El regreso tiene historia. El técnico Daniel Alcántar vuelve a Ciudad Victoria, ahora al frente del Club Irapuato, para enfrentar a Correcaminos en la Liga de Expansión MX.

Un duelo que, más allá de los tres puntos, tiene un componente especial para el estratega, quien reconoce que su salida del conjunto tamaulipeco dejó una sensación pendiente. “Me fui contento por el trabajo, pero me quedé con la espinita clavada”, admite.

“Yo renuncié en ese momento por las formas en que se trabajó. A mí me trajo Mansur y después llegó otra gente. Hay que ser leal con quien te brinda la oportunidad”, explicó el estratega, quien aseguró que, pese a todo, se quedó con una “espinita clavada” por no continuar el proyecto.

Un equipo competitivo con poco presupuesto

Durante su etapa con Correcaminos, Alcántar logró resultados positivos pese a las limitaciones económicas. El equipo caminaba con paso firme en el arranque del torneo y mostraba una identidad clara.

“El convencimiento al jugador es fundamental. En ese momento se estaba haciendo un gran equipo con poco presupuesto. Cuando el futbolista cree en lo que haces, los resultados llegan”, recordó.

Por eso, el técnico asegura que guarda un gran cariño por la afición victorense, a la que calificó como exigente y conocedora del futbol.

“Es una plaza futbolera que merece estar en los primeros lugares”, señaló.

Irapuato retoma el camino

Hoy la historia es distinta. Alcántar dirige a Irapuato, equipo que busca volver al protagonismo en la división. Actualmente se encuentra en media tabla con números equilibrados: cuatro victorias y cuatro derrotas.

El estratega atribuye el rendimiento del equipo al trabajo colectivo.

“Mi primer torneo aquí se armó prácticamente de la noche a la mañana y llegamos a la final. Todo es a base de trabajo, de convencer al jugador y de tener pasión por lo que hacemos”, aseguró.

La escuadra fresera llega motivada tras golear 6-2 a Alebrijes, resultado que, según el propio técnico, ayudó a retomar confianza después de algunos tropiezos.

Ascenso, el sueño pendiente

Alcántar también habló sobre el futuro del futbol mexicano y la posibilidad de que vuelva el ascenso tras el Mundial.

Para el técnico, el regreso del sistema deportivo sería el mayor incentivo para clubes y jugadores.

“Ser campeón y sólo recibir un premio económico no te llena. Lo que todos queremos es estar en Primera División. El ascenso debería ganarse en la cancha”, afirmó.

Regresar a Correcaminos… algún día

Aunque hoy su mente está puesta en Irapuato, el técnico no cerró la puerta a un posible retorno a Ciudad Victoria en el futuro.

“Me trataron muy bien aquí. Si en algún momento se da la oportunidad, claro que me gustaría regresar. Pero ahora mi compromiso es con Irapuato”, concluyó.

Por lo pronto, el destino vuelve a cruzar los caminos de Borita y Correcaminos. Esta vez desde la banca rival, en un partido que promete intensidad… y recuerdos.