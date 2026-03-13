Buscan ampliar descuentos vehiculares en abril en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 13 de marzo.- Los descuentos en derechos de control vehicular que actualmente están vigentes en Tamaulipas podrían extenderse durante abril, luego de que el gobierno estatal analiza mantener los estímulos fiscales para facilitar el pago de contribuciones.

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, informó que se revisa si el decreto de beneficios fiscales que concluye el 31 de marzo puede ampliarse, aunque aclaró que cualquier decisión será anunciada únicamente por los canales oficiales.

Entre los apoyos vigentes destaca un descuento del 30 por ciento en los derechos de control vehicular, además de facilidades administrativas para que los contribuyentes puedan regularizar adeudos.

Estos incentivos forman parte de una estrategia aplicada durante el primer trimestre del año que incluye programas de regularización, tarifas preferenciales para motociclistas y otros apoyos para contribuyentes.

El funcionario señaló que las medidas buscan ayudar a las familias a cumplir con sus obligaciones fiscales y al mismo tiempo fortalecer la recaudación estatal.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas, durante enero y febrero el estado logró captar casi 3 mil millones de pesos en ingresos propios.

Tan solo en enero se recaudaron cerca de 770 millones de pesos, mientras que en febrero la cifra superó los mil 200 millones, lo que representa cerca de una cuarta parte de la meta anual programada.

Para 2026 la meta de recaudación asciende a 12 mil millones de pesos, monto que, de alcanzarse, marcaría un nuevo récord en las finanzas públicas de Tamaulipas.

Ramírez González agregó que también continúan estímulos en el impuesto sobre nómina para pequeñas empresas, así como beneficios fiscales derivados de la política aplicada en la zona fronteriza.

Actualmente el estado obtiene alrededor del 14 por ciento de sus ingresos mediante recaudación propia, mientras que el resto proviene de participaciones federales, por lo que se busca mejorar la eficiencia en la captación de recursos.