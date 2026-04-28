Finanzas analiza pagos estatales en tiendas de conveniencia

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 27 de abril del 2026

La Secretaría de Finanzas de Tamaulipas evalúa la posibilidad de que los contribuyentes puedan realizar pagos de servicios gubernamentales en tiendas de conveniencia, como Oxxo, con el objetivo de reducir filas y ampliar los horarios de atención.

El titular de la dependencia, Carlos Irán Ramírez González, explicó que la medida se encuentra en fase de análisis y que en breve se definirá su viabilidad. “Tal y como ocurre en otras entidades, buscamos que los ciudadanos tengan más opciones para cumplir con sus obligaciones fiscales”, señaló.

Entre los pagos que podrían realizarse en estos establecimientos destacan derechos vehiculares, licencias de conducir, refrendo y canje de placas, licencias de alcoholes e impuestos estatales, trámites que actualmente sólo se efectúan en oficinas fiscales, módulos de atención o en línea.

Ramírez González reconoció que ya existe interés por parte de una cadena comercial, lo que podría acelerar la implementación del esquema. “La ventaja es que estas tiendas operan más tiempo que las oficinas públicas, lo que facilitaría el acceso a los contribuyentes”, dijo.

Actualmente, los pagos se realizan en efectivo en ventanilla o a través del portal oficial del gobierno estatal. De concretarse la iniciativa, Tamaulipas se sumaría a entidades como Chihuahua, Quintana Roo y la Ciudad de México, donde ya es posible pagar trámites en autoservicios.

La propuesta busca modernizar la atención al ciudadano y aprovechar la infraestructura de las cadenas comerciales para acercar los servicios gubernamentales a la población.