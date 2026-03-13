Abren puerta a candidaturas independientes para elecciones de 2027 en Tamaulipas

La convocatoria será publicada en septiembre para quienes busquen competir por alcaldías y diputaciones locales sin partido político

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 13 de marzo.- El Instituto Electoral de Tamaulipas alista la convocatoria para que ciudadanos puedan registrarse como candidatos independientes a alcaldías y diputaciones locales en el proceso electoral 2026-2027.

El consejero electoral Alfredo Díaz Díaz informó que el documento será publicado en el mes de septiembre, una vez que concluyan los ajustes a los lineamientos que regulan esta figura de participación política.

Indicó que actualmente el organismo revisa la normativa vigente y las resoluciones emitidas por autoridades jurisdiccionales para actualizar las reglas bajo las cuales se registrarán los aspirantes independientes.

“Actualmente se está analizando la normativa, las sentencias que han emitido las autoridades jurisdiccionales y a partir de eso se lanza la convocatoria en el mes de septiembre para que puedan participar en el proceso”, señaló.

Explicó que la candidatura independiente es un mecanismo mediante el cual ciudadanos pueden aspirar a cargos de elección popular sin pertenecer a un partido político, siempre y cuando cumplan con los requisitos constitucionales y legales.

Díaz Díaz señaló que hasta ahora no se ha logrado consolidar el registro de un partido político estatal dentro del instituto electoral, situación que atribuyó a la falta de organización y al incumplimiento de requisitos por parte de agrupaciones ciudadanas.

“En lo que existe registro del Instituto Electoral de Tamaulipas no ha alcanzado el registro de partidos políticos estatal, esto pues por distintas circunstancias, entre las cuales se encuentra la falta de participación de organizaciones ciudadanas y la falta del cumplimiento de los requisitos legales; por el momento no contamos, pero esperamos que en el próximo periodo de procedimiento de constitución haya más interés por parte de las organizaciones ciudadanas y puedan cumplir con los requisitos”, dijo.

Ante este escenario, el consejero electoral invitó a los ciudadanos interesados en participar en la vida pública a considerar la vía independiente para contender por una alcaldía o una diputación local en el próximo proceso electoral.