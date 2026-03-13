Inicia salida de Bruno Diaz del PRI de Tamaulipas

Enrique Jonguitu

Ciudad Victoria, 13 de marzo.- El Partido Revolucionario Institucional se encamina a un relevo en su dirigencia estatal tras la salida de Bruno Díaz Lara, luego de que la Comisión Política Permanente aprobó la renovación de los Consejos Políticos Estatales y Municipales en Tamaulipas.

El propio Bruno Diaz dijo a través de redes sociales, que, el pasado 10 de marzo “Ante la Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional, se aprobó la renovación de los Consejos Políticos Estatales y Municipales, fortaleciendo la vida interna del partido”.

La decisión abre paso a un nuevo proceso interno que derivará en la elección de una nueva dirigencia, mientras el partido busca reorganizar su estructura después de los resultados electorales recientes.

Bruno Díaz Lara asumió la presidencia del PRI en Tamaulipas el 26 de noviembre del 2024, en una fórmula que completó Juliana Garza, con lo que sustituyeron a la dirigencia que encabezó Mercedes del Carmen Guillén Vicente.

Ahora la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI será la encargada de emitir la convocatoria para el registro de aspirantes y conducir el procedimiento para la renovación de la dirigencia estatal.

En el partido se sostiene que estos cambios forman parte de una estrategia para fortalecer la vida interna del PRI y reorganizar el trabajo político desde la militancia.

“Con cercanía, organización y trabajo diario junto a nuestra militancia, seguimos construyendo desde la base para recuperar la confianza de las y los tamaulipecos”, señalaron fuentes del tricolor.

Durante la dirigencia de Bruno Díaz, el PRI se distanció de sus antiguos aliados del PAN y del Partido Verde, además de enfrentar la salida de varias figuras políticas relevantes.

En las elecciones recientes el partido solo consiguió una diputación y dos alcaldías de carácter rural, en Güémes y San Nicolás, lo que dejó al tricolor cerca de una votación mínima que podría poner en riesgo su permanencia como partido en Tamaulipas si en el 2027 no alcanza al menos el tres por ciento de los votos.

Fuentes priistas señalaron que Bruno Díaz no logró avances significativos en la recuperación del partido, lo que incrementó la preocupación interna ante la posibilidad de que el PRI continúe perdiendo presencia política en el estado.