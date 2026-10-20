Mientras PAN reparte posiciones, PRI exige trato de socio y no de invitado para 2027

Por José Gregorio Aguilar

Martes 20 de octubre del 2026

Mientras el Partido Acción Nacional (PAN) avanza en la designación de coordinaciones y perfiles en distintos municipios de Tamaulipas, como Tampico y ciudad Victoria, con miras al proceso electoral de 2027, el PRI continúa sin definir una alianza, aunque ya advirtió que no aceptará acuerdos en los que únicamente se privilegien los intereses de uno de los partidos.

El dirigente estatal priista, Bruno Díaz Lara, sostuvo que el tricolor mantiene disposición para construir un frente opositor contra Morena; sin embargo, dejó claro que cualquier negociación deberá reconocer los espacios donde el PRI conserve competitividad electoral.

Las declaraciones se producen en medio de un escenario en el que liderazgos panistas han comenzado a mencionar municipios y regiones donde visualizan candidaturas y posibilidades de recuperación política, pese a que las conversaciones sobre una eventual coalición aún no concluyen.

Ante ello, Díaz Lara insistió en que una alianza no puede construirse bajo una lógica en la que un solo partido decida anticipadamente las posiciones a disputar, al señalar que las decisiones deberán tomarse considerando los resultados electorales de ambos institutos políticos.

El dirigente afirmó que el PRI cuenta con hombres y mujeres capaces de competir por alcaldías y distritos en diversas regiones del estado, aunque evitó precisar qué municipios buscaría encabezar el partido o qué perfiles formarían parte de una eventual negociación.

Asimismo, sostuvo que una de las condiciones fundamentales para concretar una alianza será el respeto a la identidad priista, tanto en la definición de candidaturas como en la representación política que corresponda a cada fuerza dentro de una coalición.

Bruno Díaz Lara reconoció que Acción Nacional también tiene cuadros competitivos; sin embargo, señaló que el objetivo debe ser construir una estrategia conjunta que permita maximizar resultados electorales y no únicamente fortalecer a alguno de los partidos participantes.

Finalmente, reiteró que las pláticas continúan tanto en Tamaulipas como a nivel nacional, aunque el mensaje del PRI es claro: cualquier alianza deberá construirse bajo reglas compartidas, particularmente cuando Acción Nacional ya comenzó a mover piezas en distintos municipios sin que exista todavía un acuerdo formal entre ambas fuerzas políticas.