Silver Fly le cumple sueño a Fernandito

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La empresa promotora de lucha libre Silver Promotions Wrestling logró convertir en realidad el sueño de Fernandito, un pequeño aficionado que ha demostrado ser un verdadero luchador dentro y fuera del ring.

A través de sus redes sociales, la promotora lanzó un llamado para encontrar al menor, quien padece médula anclada, escoliosis y siringomielia. A sus 8 años, ha enfrentado ocho cirugías, todas atendidas en el Hospital Infantil Federico Gómez, en la capital del país.

Su padre, Fernando, compartió el duro camino que han recorrido como familia, no solo en lo emocional, sino también en lo económico.

“Han sido años muy difíciles. No le voy a mentir, hemos batallado mucho económicamente para poder sacarlo adelante. Son viajes constantes a la Ciudad de México, tratamientos, estudios… pero nunca hemos dejado de luchar por él, porque es nuestro motor”, expresó.

El padre también destacó la fortaleza del pequeño ante cada intervención médica:

“Fernandito es un guerrero. A pesar de todo lo que ha pasado, siempre tiene una sonrisa y ganas de vivir. La lucha libre es lo que más le apasiona, es su escape y su felicidad”.

El encargado de cumplir este sueño fue el luchador Silver Fly, quien visitó personalmente al menor para entregarle boletos para la función del próximo 26 de marzo en el Gimnasio Siglo XXI, en Ciudad Victoria, donde participarán figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y All Elite Wrestling (AEW)

El propio Silver Fly explicó las razones que motivaron a la empresa a buscarlo y apoyarlo:

“Cuando vimos su historia y ese cartel que llevó en diciembre, no pudimos ignorarlo. Fernandito representa todo lo que es la lucha libre, pasión, entrega y corazón. Para nosotros es el fan número uno, y queríamos que supiera que también luchamos por él”.

Agregó que este tipo de acciones forman parte del compromiso social de la promotora:

“La lucha libre no solo es espectáculo, también es comunidad. Si podemos regalarle un momento de felicidad a un niño que ha luchado tanto, entonces estamos haciendo bien las cosas”.

Fernandito fue identificado por la promotora tras asistir a una función el pasado 5 de diciembre, donde conmovió a todos al portar un cartel con el mensaje: “Hoy es mi cumple y mi regalo fue venir a verlos ¡Lucha, lucha!”, acompañado de sus padres Fernando e Iveth, y su hermano Balta.

Ahora, el pequeño tendrá la oportunidad de regresar al recinto, esta vez como invitado especial, en una noche que promete ser inolvidable y que simboliza la fuerza, la esperanza y el espíritu de lucha que lo caracteriza.