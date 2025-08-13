Avanza súper líder a las semifinales de Voleibol

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El equipo representativo de la Subsecretaría de Educación Básica hizo buenos los pronósticos avanzando a las semifinales del Torneo de Voleibol Mixto al ganar en dos sets a Programas Compensatorios en lo que resultó buen partido celebrado la tarde de este lunes en la explanada de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

Educación Básica, que terminó con 13-1 en ganados y perdidos y súper líder, se empleó a fondo en este duelo de cuartos de final y ganó por parciales de 25-3 y 25-13 avanzando a las semifinales donde sigue siendo considerado el equipo a vencer debido a sus excelentes resultados en el torneo regular.

De acuerdo a estadísticas proporcionadas por el coordinador del torneo Jesús Cornelio Garza la sexteta de la Subsecretaría de Educación Básica terminó con 39 unidades en la cima general por 24 puntos de Programas Compensatorios y 8-6 en ganados y perdidos.

En más partidos de cuartos de final, este martes el sublíder Secundaria 3, con 12-2 en ganados y perdidos y 36 unidades, enfrenta a los “Teachers” de la Coordinación de Inglés que llega con 8-6 y 24 puntos. El miércoles, El equipo del Staff, con 11-3 en ganados y perdidos se mide a Regionales que llega con 8-6, y el jueves Secundaria Rafael Ramírez que llega con 9-6 va contra Formación Continua que termina en la quinta posición con 8-6.

Todos los partidos se disputan a las 18:00 horas y se juegan a nocaut. También destaca en este torneo que por cada equipo deben jugar 3 mujeres y 3 hombres, se saca por abajo y prohibido clavar.