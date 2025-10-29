Definen este miércoles finalistas de Futbol Bardas en Interfacultades UAT ZC

Victoria, Tamaulipas.- Todo está prácticamente listo para que este miércoles 28 de octubre se pongan en marcha las semifinales en la disciplina de Futbol Bardas dentro de los Juegos Deportivos Interfacultades Zona Centro 2025 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Las acciones arrancarán a partir de las 9:00 horas con la semifinal femenil en la cancha de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, en donde las Abejas de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano enfrentarán a Alces FCEH, mientras que a las 10:00 horas, Delfines de la Facultad de Enfermería jueguen en contra de Dragones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante.

Por otra parte, en la rama varonil, a las 11:00 horas, Delfines FEV se verá las caras ante los Dragones UAMM y para finalizar, a las 12:00 horas, Alces FECH enfrentarán a los Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria.

Después de concluir la fase regular de la competencia, en la rama femenil, Dragones se ubicó en la primera posición del Grupo A con 9 puntos, dejando el segundo puesto a Alces con 6 unidades. En el Grupo B, Abejas fue líder con 9 puntos y Delfines segundo lugar con 5 unidades.

En la rama varonil, dentro del Grupo A, Alces terminó en el primer lugar con 8 puntos, seguido por Dragones con seis unidades. En el Grupo B, Delfines fue el mejor de la competencia con nueve puntos y Zorros el segundo con seis unidades.