TDP entre las 10 mejores filiales del país

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Se han cumplido ocho jornadas en la Liga TDP dentro del Grupo XV, donde Correcaminos se mantiene entre las diez mejores filiales del país.

Con una eficiencia de 2.125 en lo que va del campeonato, el equipo de la UAT se ubica en el décimo lugar del ranking de filiales, tras sumar 17 unidades, producto de cinco triunfos, un empate y dos derrotas, además de contar con un punto extra.

De acuerdo con la estadística, Tigres de Alicia FC es el líder con una eficiencia del 100 por ciento; le siguen Tecos, con 2.8 puntos; FC Santiago, con 2.75; y León Gen, con 2.5714.

Más abajo aparecen Mineros de Zacatecas y ACF Zapotlanejo, ambos con 2.42 puntos.

El equipo de Irapuato registra 2.28, mientras que Club Deportivo de Fútbol Zitácuaro tiene 2.25. El noveno puesto es para Cimarrones de Sonora FC, con 2.2, en tanto que la UAT suma 2.125 puntos.

Tercero en su grupo

En lo que respecta al Grupo XV, Correcaminos se ubica en la tercera posición general, solo por debajo de FC Santiago y Club de Fútbol Cadereyta, que cuentan con 22 y 20 puntos, respectivamente, superando así a la escuadra universitaria.