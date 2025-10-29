‘Jasso’s Boys’ mandan en La Florida

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Luego de 15 jornadas disputadas en el Torneo de Futbol de La Florida, el Deportivo Jasso se mantiene como líder absoluto al sumar un total de 42 unidades.

Con 14 victorias, cero empates y solo una derrota, el conjunto de Jasso se consolida en lo más alto de la tabla. En el segundo lugar se encuentra Hamburguesas y Papas Guerrero, con 36 puntos, mientras que La Florida FC y Tralaleros FC ocupan el tercer y cuarto sitio con 34 unidades cada uno.

Antojitos Doña Yadi continúa sumando y ya registra 33 puntos; Academia de Zaibas cuenta con 31, y Coco FC se mantiene en la séptima posición con 30 unidades.

Por su parte, Eco-Battery acumula 29 puntos, seguido por Atlético 31, que tiene 28. Más abajo se ubican Corinthians FC con 27 unidades, Furia Negra con 26, Diffesa Asesores Integrales y Asociados con 25, y Warzone, que alcanza 24 puntos. Goats FC suma 23 unidades.

En la parte baja de la tabla se encuentran Shiragordazawa, con 18 puntos, y No More Paper, que cierra la clasificación con 15 unidades.