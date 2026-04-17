Correcaminos se reforzará con cinco nuevos jugadores

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El presidente del Club Correcaminos, Armando Arce Serna, anunció en el programa Nada Nos Embona que para el próximo torneo se buscará la contratación de cinco nuevos refuerzos.

“Aunque aún no culmina el torneo, ya se analizó que para el siguiente certamen traeremos a cinco nuevos jugadores”, señaló.

Detalló que los refuerzos que se buscan son de perfil ofensivo, con la finalidad de conformar un equipo con mayor salida. “Se requiere gente a la ofensiva; esto quiere decir de medio campo hacia adelante”, explicó.

Arce Serna expresó que se están valorando todas las opciones y que esperan aprovechar el mercado de verano. “Ya se está evaluando el rendimiento del equipo; se tiene contemplada la salida de aproximadamente cinco elementos, por lo que analizamos todas las alternativas”, comentó.

Destacó que actualmente el equipo ya cuenta con una columna vertebral, por lo que no comenzarán de cero como ocurrió en este torneo. “Como saben, se hizo una gran reestructuración en el equipo; se contrataron a más de 10 jugadores”, recordó.

En cuanto a los canteranos, el presidente del club confirmó que, por lo pronto, todos los que entrenan con el equipo se mantendrán, ya que se trabaja en un contrato de colaboración con un club de la Liga MX.

“Nuestra cantera es importante para nosotros. Queremos que poco a poco comiencen a tener mayor presencia en el equipo; por ello buscamos que se queden y nos ayuden a cumplir los objetivos del próximo torneo”, indicó.

Explicó que el acuerdo de colaboración con el equipo de la Liga MX consistirá principalmente en la exportación e importación de jugadores, dándoles prioridad en caso de que estén interesados en alguno de sus canteranos.

“Esto es una gran oportunidad para ellos. Nosotros estamos enfocados en que crezcan”, concluyó.