El último juego… y de vacaciones

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Correcaminos se prepara para recibir este viernes a los Alebrijes de Oaxaca, en lo que será el cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

Ya eliminado, el equipo dirigido por Gustavo “Chavo” Díaz disputará su último compromiso a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Marte R. Gómez, donde buscará cerrar de manera decorosa su participación en el certamen.

El conjunto universitario ocupa actualmente la posición 13 de la tabla general con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y siete derrotas.

Por su parte, Alebrijes se encuentra apenas un escalón arriba, en el lugar 12, con 13 unidades.

Una victoria para el “Corre” le permitiría rebasar al conjunto oaxaqueño en la clasificación final; sin embargo, ambos equipos están prácticamente sin posibilidades matemáticas de avanzar a la Liguilla.

ANTECEDENTE

La última vez que estos equipos se enfrentaron fue en noviembre de 2025, durante el torneo Apertura, cuando igualaron 1-1 en territorio oaxaqueño.

Históricamente, el Estadio Marte R. Gómez ha sido una aduana complicada para los visitantes, en especial para Alebrijes, destacando la goleada de 7-0 que los naranjas les propinaron en 2023.