Piden modernizar el sistema de salud de Tamaulipas con herramientas digitales

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 17 de abril.- El Congreso del Estado analiza una iniciativa para incorporar herramientas digitales al sistema de salud pública de Tamaulipas, con el objetivo de ampliar la cobertura médica y mejorar la eficiencia en la atención a los pacientes.

El diputado local Víctor Manuel García Fuentes señaló que actualmente el sistema de salud estatal aún no integra tecnologías como la telemedicina ni el expediente clínico electrónico, lo que limita la atención, especialmente en regiones con difícil acceso a servicios especializados.

Ante esta situación, el legislador presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado, orientada a fortalecer la operación institucional, modernizar los servicios médicos y mejorar la infraestructura sanitaria en la entidad.

La propuesta contempla la incorporación de herramientas digitales como la telemedicina y el expediente clínico electrónico, con la finalidad de optimizar la atención médica, reducir tiempos de espera y facilitar el seguimiento de los pacientes.

Además, la iniciativa plantea la creación de un Programa Estatal de Infraestructura y Equipamiento en Salud, que permita planificar inversiones en hospitales y centros de atención con base en criterios técnicos, demográficos y necesidades regionales.

También se propone establecer lineamientos para el uso de datos de salud, con el fin de garantizar la confidencialidad de la información de los pacientes y fortalecer la coordinación entre las instituciones del sector.

Con estas medidas, se busca avanzar en la modernización del sistema de salud de Tamaulipas y mejorar la calidad de los servicios médicos, especialmente en las zonas donde la población enfrenta mayores dificultades para acceder a atención especializada.