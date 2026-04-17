Reconoce Pemex derrame en Tamaulipas, pero entregan apoyos solo en Veracruz y Tabasco

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 17 de abril.- Pescadores de Tamaulipas quedaron fuera de los apoyos económicos federales pese a que Petróleos Mexicanos reconoció que el mega derrame de hidrocarburos ocurrido en Campeche también afectó las costas del estado.

La dirección de Pemex admitió que la contaminación se extendió por 630 kilómetros del litoral del Golfo de México, lo que provocó que residuos de hidrocarburo llegaran a playas tamaulipecas, incluso durante el periodo vacacional de Semana Santa, cuando los destinos turísticos registraban mayor afluencia de visitantes.

Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, informó que se han atendido 48 playas, sin especificar cuáles, donde se han recolectado 915 toneladas de residuos compuestos por hidrocarburo mezclado con arena y sargazo, sin detallar cuántas corresponden a Tamaulipas.

Asimismo, autoridades federales señalaron que se realizaron más de mil recorridos en 173 localidades de Tamaulipas, Campeche, Tabasco y Veracruz, incluyendo campamentos tortugueros, con el objetivo de evaluar daños y llevar a cabo labores de limpieza.

Sin embargo, los apoyos económicos del programa Bienpesca, por 15 mil pesos, fueron entregados a 3 mil 379 pescadores únicamente de Veracruz y Tabasco, dejando fuera a los trabajadores del mar tamaulipecos, pese al reconocimiento de afectaciones en el litoral del estado.

A la problemática se sumó el reporte de la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas, que informó sobre una mortandad importante de peces en el sistema lagunario del Chairel, lo que también impacta la actividad pesquera en la zona sur de la entidad.

Mientras continúan las labores de monitoreo ambiental, pescadores de Tamaulipas permanecen a la espera de una definición sobre posibles apoyos, ante los efectos del derrame petrolero que ya fueron reconocidos por autoridades federales.