Jordi Vizcaíno el nuevo Coach de Correcaminos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la convicción de evolucionar y consolidar su estructura competitiva, Correcaminos Femenil anuncia la llegada del entrenador español Jordi Vizcaíno como nuevo coach para la Temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil.

Proveniente de la Liga Endesa, la más competitiva de España, Vizcaíno Teira llega al banquillo del representante de la UAT para tomar las riendas del equipo.

De acuerdo con su currículum el español cuenta con dos ascensos en el máximo circuito de la Liga Española, además de contar con experiencia en la Copa Cataluña, donde terminó ganándola.

De igual manera cuenta con una formación desarrollada en el exigente sistema del baloncesto español en las categorías inferiores, reconocido por su rigor táctico, disciplina estructural y desarrollo integral del talento.

Cabe señalar que Vizcaíno Teira ha ganado en tres ocasiones el galardón como mejor entrenador, el premio Albert Gasulla, el cual entrega la Asociación Catalana de Entrenadores de Básquetbol; así como el galardón como mejor entrenador de Catalán en categorías FRB.

Correcaminos abre en casa

El “Ave universitario” abre la temporada en el “Nido” cuando reciba su primera serie de la temporada 2026 a las Abejas de León.

La serie está programada para este 12 y 13 de marzo a las 19:00 horas. Siendo el primer compromiso.