”Vamos a ganar”: Alexis Macías

Será este sábado 21 de febrero, cuando Correcaminos cumpla con la jornada 20 de la “segunda vuelta” del Torneo 2025-2026, donde recibirá la visita de Gavilanes de Matamoros.

El equipo dirigido por Jorge Urbina cumplió a cabalidad con los entrenamientos en el transcurrir de la semana, afinando los detalles del accionar para este importante duelo regional.

En entrevista, el futbolista Alexis Macias, expresó que el equipo está trabajando intensamente para ganar este partido en casa.

“Estamos trabajando fuerte queremos ganar el siguiente partido y vamos a trabajar toda la semana para sacar el resultado”.

Además, comentó su sentir tras el paso del equipo en este inicio de la “segunda vuelta”.

“Tuvimos un inicio fuerte, los últimos partidos se nos han complicado un poquito pero todo equipo pasa por eso, es un bache pero vamos a salir de el”.

De igual manera, afirmó a la afición que sigan apoyando incondicionalmente al equipo.

“Que sigan confiando y que apoyen al equipo, vamos a ganar por todos ustedes”.

El Correcaminos contra Gavilanes de Matamoros, correspondiente a la jornada 20 de la “segunda vuelta” del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier se llevará a cabo este sábado 21 de febrero a las 10:00 horas en el Estadio Eugenio Alvizo Porras.

Para este compromiso, Correcaminos Premier suma 29 puntos y se ubica en el cuarto lugar de la tabla de filiales y el sexto lugar del Grupo 2 de la Serie A.