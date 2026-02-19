¡Peligro! Correcaminos, en la zona roja

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Tras dos derrotas consecutivas, la filial de Correcaminos UAT corre el riesgo de salir de la zona de clasificación en la tabla de filiales de la Segunda División de la Liga Premier.

Con un promedio de 1.53 puntos por partido, la UAT se ubica en el cuarto puesto de la tabla general. La diferencia de goles la mantiene por encima de Mineros de Fresnillo, que cuenta con la misma efectividad que el conjunto naranja.

Por su parte, Celaya FC encabeza la clasificación con un promedio de 2.11 puntos, seguido de Cimarrones de Sonora, que registra 2.05. En tercer lugar se encuentra Leones Negros UdeG, con 1.73 de promedio.

Correcaminos se prepara para recibir este sábado a Gavilanes de Matamoros, en lo que será el clásico de la división.

De acuerdo con el calendario, el partido está programado a las 10:00 horas en el Estadio Universitario “Profr. Eugenio Alvizo Porras”.