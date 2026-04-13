Se viene la fiesta en La Cima Fut-7

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Han quedado confirmados los ocho equipos que disputarán la fase final de la categoría de Octava Fuerza de la Liga de Futbol de La Cima Fut-7, esto luego de 14 jornadas disputadas.

En el primer lugar, el cuadro de AP9 finalizó su participación con 36 unidades, siendo el líder general de la competencia, tras ganar 11 juegos y empatar 3. Por su parte, Chespi Boys suma 32 unidades en el torneo y se queda con la segunda posición.

En tanto, los equipos Deportivo Ruiz y La Banca registran 31 puntos, ubicándose en el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

La Chaniza-Rivas se queda con el quinto puesto de la tabla general al sumar 30 puntos; le sigue Flobogaz, que aparece con 27 unidades.

Por su parte, el cuadro de ACF se queda en el séptimo lugar con 26 puntos, mientras que Deportivo Caballero ocupa la octava posición con 25 unidades.