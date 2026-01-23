La Mafia del Balón sufre… pero gana

Cd. Victoria, Tamaulipas.- tremendo susto fue el que se llevó el equipo de la Magia del Balón en los primeros 50 minutos de los Cuartos de Final de la categoría de Sexta Fuerza de la Liga de La Cima Fut-7 esto tras vencer 2-1 a Carnitas El Primo.

El campo 2 del Complejo de la Cima Fut-7 fue testigo de este compromiso Sergio López y Alejandro Resendez fueron los autores de los goles por parte de la Mafia del Balón.

En las acciones de juego La Mafia del Balón se apoderó de los primeros 25 minutos teniendo una fluidez en el terreno de juego que lo hizo ponerse arriba 2-0 en tan solo 15 minutos, marcando el primero por conducto de Sergio López.

Mientras que Alejandro Resendez mandaba al descanso 2-0.

La historia cambió para segunda parte y es que Carnitas el Primo se volcó con todo al ataque, y logró acortar distancia gracias a la anotación de Gustavo Ramos.

Con el 2-1, el cuadro rosa tocó en un sin fin de ocasiones el marco custodiado por Donaldo Ramírez, pero el gol del empate se le negó finalizando el juego con ese marcador.

En más resultados Viene Bueno Last The Dance tomó una cómoda ventaja de 7-3 ante La Combi de Dios en estos Cuartos de Final. Mientras que Tamatán de La Cruz sudó enserio la gota gorda para tomar ventaja en esta serie al ganarle 2-1 a Patanes 3.0.