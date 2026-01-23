La Salle avanza al Estatal

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tuvo que ser en la tanda de penales donde el equipo de La Salle logra su pase a la etapa estatal de los Juegos Deportivos Escolares en la modalidad de Fútbol 5, esto luego de vencer en la tanda de penales a la Escuela Antonio Álvarez Berrones 4-3, tras quedar 0-0 en el tiempo regular.

La cancha de usos múltiples de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines fue el escenario, donde el equipo de Jahir Ugarte logró imponerse a su rival desde el manchón penal.

En las acciones de juego en los primeros 20 minutos del partido La Salle se mostró más agresiva a la hora de atacar, tocando en repetidas ocasiones el marco de la Escuela Antonio Álvarez Berrones, pero el marcador no se movió.

Para el complemento la tónica del partido fue la misma, pero el marcador no se movió, por lo que el par de ‘roscas’ se colgaron en el marcador.

Desde el manchón penal, Antonela Rocha Sierra fue la figura en esta instancia al parar dos penales y marcar el penal decisivo que le dio el pase a su equipo a la fase estatal.