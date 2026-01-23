Alista la UAT Torneos para Funcionarios

Victoria, Tamaulipas.- Con el firme objetivo de seguir impulsando la sana convivencia y fomentar el deporte al interior del Centro Universitario Victoria, la Secretaría de Vinculación, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, alistan los Torneos de Baloncesto y Softbol para Funcionarios, Maestros y Empleados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

En lo que se refiere al deporte ráfaga, podrán participar en ambas ramas, femenil y varonil, donde deberán registrar un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 12, así como un entrenador. Podrán participar trabajadores activos y jubilados.

Por otra parte, en softbol, deberán registrar un mínimo de 12 jugadores y un máximo de 22, así como también un entrenador y un asistente, esto en ambas ramas, varonil y femenil.

Cabe mencionar que las inscripciones se podrán realizar de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas en las oficinas de la Dirección de Deportes y Recreación, cerrándose el viernes 13 de febrero del presente año.

La junta informativa se estará celebrando este lunes 26 de enero a las 12:00 horas para los interesados en baloncesto y a las 14:00 horas para softbol.

Para mayores informes podrán comunicarse al teléfono 834-853-0400 con José Manuel García Girón.