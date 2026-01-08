Entregó Bienestar Social cerca de 13 mil despensas en zonas vulnerables de Victoria

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Durante el mes de diciembre pasado, el Gobierno Municipal de Victoria, a través de la Secretaría de Bienestar Social, entregó cerca de 13 mil despensas a igual número de hogares ubicados en las zonas más desprotegidas tanto del área rural como urbana del municipio.

Así lo dio a conocer la secretaria de Bienestar Social, Mercedes Lorena Zapata Medina, quien destacó que estas acciones forman parte del compromiso del Ayuntamiento capitalino de apoyar a las familias que más lo necesitan.

La funcionaria municipal señaló que para el presente año existe la posibilidad de incrementar el padrón de beneficiarios del programa de paquetes alimentarios, derivado del análisis constante que se realiza sobre las necesidades de la población.

“Hemos estado checando, hemos estado trabajando y la verdad no tenemos peticiones pendientes, se incrementó un poquito en este mes pasado, entonces estamos trabajando bien”, afirmó.

Zapata Medina reiteró que la dependencia mantiene una política de atención abierta y cercana a la ciudadanía, por lo que las solicitudes de apoyo continúan siendo recibidas y valoradas.

“Ahorita si alguien se quisiera acercar, pues claro que con gusto vemos esas solicitudes”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Victoria refuerza su estrategia de bienestar social, enfocada en atender de manera directa a los sectores más vulnerables y garantizar el acceso a apoyos alimentarios para las familias del municipio.