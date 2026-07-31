Arrecian operativos contra vehículos de plataforma

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La vigilancia sobre las unidades que ofrecen servicio de transporte mediante aplicaciones digitales continuará en distintos municipios de Tamaulipas, luego de que tanto pasajeros como conductores formalmente registrados manifestaran su respaldo a las acciones de inspección para retirar de circulación a quienes operan sin cumplir con la normatividad.

El subsecretario de Transporte Público del Estado, Armando Núñez Montelongo, aseguró que los operativos permanecerán activos en las zonas donde aún existen procesos de regularización en marcha, principalmente en el sur de la entidad y en Reynosa.

“Los operativos continúan porque han sido bien recibidos. Incluso los propios usuarios y operadores nos han pedido que no se suspendan, ya que buscan que todos trabajen bajo las mismas reglas”, afirmó.

El funcionario explicó que el propósito de estas acciones no es sancionar indiscriminadamente, sino garantizar que cada unidad que presta el servicio mediante plataformas como Uber y Didi cuente con la documentación correspondiente y pueda ser plenamente identificada por los pasajeros.

“Lo que buscamos es que el usuario tenga la certeza de que el vehículo que aborda está registrado y que el conductor cuenta con su tarjetón de identificación; eso brinda mayor seguridad y confianza”, señaló.

Núñez Montelongo indicó que el proceso de regularización presenta distintos avances según la región del estado. Mientras que en Matamoros prácticamente ha concluido, en otras ciudades las inspecciones continuarán hasta que la totalidad de los prestadores del servicio cumplan con los requisitos establecidos.

Asimismo, recordó que el Gobierno del Estado realizó ajustes al esquema de sanciones para facilitar la incorporación de los operadores a la legalidad, reduciendo considerablemente el monto de las multas.

“Las sanciones anteriormente eran de 100 UMAs y hoy quedaron en 20 UMAs. La intención nunca fue afectar económicamente a los operadores, sino facilitar que se regularicen y trabajen dentro del marco legal”, explicó.

El subsecretario reiteró que el objetivo de la estrategia es brindar mayor seguridad a quienes utilizan las plataformas digitales de transporte, promover condiciones de competencia equitativas entre los conductores y asegurar que el servicio se preste con unidades debidamente registradas y supervisadas por la autoridad estatal.