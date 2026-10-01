Espera Katalyna Méndez convocatoria de Morena para posible licencia al Congreso

  • jueves, 1 de octubre de 2026

Por: José Medina

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— La diputada Katalyna Méndez Cepeda confirmó que se registrará como aspirante a la coordinación municipal de Morena en Victoria, como parte del proceso interno rumbo a la elección de 2027, y planteó como prioridades para la capital el agua, la infraestructura urbana, el desarrollo económico y el saneamiento de las finanzas públicas.

La legisladora señaló que está a la espera de la convocatoria para las coordinaciones locales de Morena y que, una vez publicada, formalizará su registro.

Respecto a la posibilidad de separarse de su cargo en el Congreso de Tamaulipas, Méndez Cepeda indicó que esperará los términos de la convocatoria y las disposiciones de la legislación electoral. Explicó que, de acuerdo con lo que conoce hasta ahora, los legisladores no tendrían que solicitar licencia para participar en este proceso interno, aunque deberán atender los plazos que establezca la ley de cara a la elección.

 

También te puede interesar

Diputada pide profundizar investigación por presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud

  • 28 de septiembre de 2026

Morena y Verde podrían dejar atrás sus diferencias en Tamaulipas

  • 18 de agosto de 2026

Tribunal deja firme sanción a Manuel Muñoz por violencia política contra Katalyna Méndez

  • 5 de agosto de 2026

Exige Braña frenar adelantados y esperar convocatoria de Morena

  • 13 de julio de 2026

Piden evitar que obras públicas queden abandonadas en Tamaulipas

  • 26 de junio de 2026

Envía un comentario

Twitter