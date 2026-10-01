Espera Katalyna Méndez convocatoria de Morena para posible licencia al Congreso

Por: José Medina

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— La diputada Katalyna Méndez Cepeda confirmó que se registrará como aspirante a la coordinación municipal de Morena en Victoria, como parte del proceso interno rumbo a la elección de 2027, y planteó como prioridades para la capital el agua, la infraestructura urbana, el desarrollo económico y el saneamiento de las finanzas públicas.

La legisladora señaló que está a la espera de la convocatoria para las coordinaciones locales de Morena y que, una vez publicada, formalizará su registro.

Respecto a la posibilidad de separarse de su cargo en el Congreso de Tamaulipas, Méndez Cepeda indicó que esperará los términos de la convocatoria y las disposiciones de la legislación electoral. Explicó que, de acuerdo con lo que conoce hasta ahora, los legisladores no tendrían que solicitar licencia para participar en este proceso interno, aunque deberán atender los plazos que establezca la ley de cara a la elección.