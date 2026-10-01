Prevén lluvias fuertes en Tamaulipas del 1 al 8 de octubre; piden evitar calles inundadas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Del 1 al 8 de octubre podrían presentarse lluvias fuertes e intensas en periodos cortos en distintas regiones de Tamaulipas, informó Luis Gerardo González de la Fuente, titular de Protección Civil estatal. El funcionario señaló que las precipitaciones comenzaron en la zona norte y que entre el 4 y el 8 de octubre podrían ser más puntuales en el sur, aunque aclaró que esto no significa que lloverá de manera continua durante esos días.

El pronóstico contempla posibles lluvias en las zonas norte, centro y sur, así como en la región cañera y el Altiplano. González de la Fuente indicó que Protección Civil mantiene la coordinación con los municipios y cuenta con recursos regionales para atender posibles emergencias. Hasta el momento de sus declaraciones, dijo, no se reportaban afectaciones.

Ante el pronóstico, recomendó a la población mantenerse informada mediante los boletines oficiales y las redes sociales de las autoridades. También pidió no cruzar calles con acumulación de agua para evitar poner en riesgo la vida y el patrimonio.

“Si ven que está lloviendo y ven un espejo de agua en una calle, no se adentren”, advirtió.

El titular de Protección Civil agregó que se prevén aproximadamente 55 frentes fríos durante la temporada. Explicó que el primero no se caracterizaría por bajas temperaturas, pero sí podría aportar humedad y favorecer las lluvias. Añadió que aún es pronto para precisar cuántos sistemas traerán frío intenso y que las temperaturas más bajas podrían sentirse hacia enero o febrero.

Sobre la actividad ciclónica, González de la Fuente señaló que la menor actividad registrada en el Atlántico no significa que las autoridades deban bajar la guardia. Aseguró que Protección Civil continúa monitoreando las condiciones y difundiendo recomendaciones.

Como medidas preventivas, exhortó a la ciudadanía tener listos los documentos importantes y una mochila de emergencia, así como identificar los refugios temporales disponibles en el estado.