«Espectáculo Visual en Tamaulipas: Llegada de Polvo del Sahara Transformará Amaneceres y Atardeceres»

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Con amaneceres y atardeceres con tonalidades naranjas y rojas, en los próximos días, el cielo de Tamaulipas presentará un espectáculo distinto.

Este jueves, el Coordinador de Protección Civil del Estado, Luis Gerardo González de la Fuente, informó sobre la llegada de partículas de polvo provenientes del desierto del Sahara, un fenómeno que, aunque espectacular a la vista, se mantendrá bajo vigilancia preventiva.

El titular de Protección Civil Tamaulipas señaló la llegada de este particulado, también conocido como polvo sahariano, es un evento completamente normal y recurrente durante esta época del año. Las partículas viajan miles de kilómetros desde el norte de África, impulsadas por los vientos alisios a través del Océano Atlántico, hasta alcanzar el Golfo de México.

González de la Fuente precisó que, por el momento se esperan bajas concentraciones, aunque para la próxima semana podrían presentarse pulsos con una densidad moderada.

Para tranquilidad de los ciudadanos, el funcionario fue enfático al señalar que este polvo no es tóxico ni dañino para el organismo. Los efectos principales serán meramente visuales y atmosféricos.

Se prevé una reducción de visibilidad, con un ambiente ligeramente más brumoso de lo habitual, un espectáculo visual, donde los amaneceres y atardeceres cobrarán tonalidades naranjas y rojas más intensas debido a la dispersión de la luz en las partículas.

Sobre la zona con mayor presencia, González de la Fuente dijo que el fenómeno será más evidente en los municipios de la zona costera del territorio tamaulipeco.

Pese a que no representa un riesgo mayor y se invita a la población a seguir con su vida cotidiana, Protección Civil emitió una recomendación sencilla ante posibles molestias menores:

«Únicamente, en dado caso de presentar alguna irritación en los ojos, se recomienda lavar con abundante agua corriente de la llave. No es necesario alarmarse, pues el fenómeno no es tóxico», puntualizó González de la Fuente.

Cabe señalar que el titular de PC Tamaulipas señaló que mantendrá el monitoreo y seguimiento de la evolución de estas nubes de polvo para informar a la ciudadanía sobre cualquier cambio en las concentraciones durante la siguiente semana.