Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 de septiembre.- Familias, escuelas, empresas y dependencias de Tamaulipas pondrán a prueba sus protocolos de emergencia durante el Segundo Simulacro Nacional 2026, programado para el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas.

El ejercicio permitirá evaluar la capacidad de reacción de la población y revisar qué tan preparados están los inmuebles participantes para enfrentar una situación de emergencia, además de identificar fallas o aspectos que requieran mejoras.

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil, convocó a los tamaulipecos a participar y pidió que el simulacro no sea visto únicamente como un ejercicio, sino como una oportunidad para fortalecer la preparación ante posibles riesgos.

“La prevención es responsabilidad de todos y prepararnos puede hacer la diferencia cuando ocurre una emergencia. Por eso, desde la Coordinación Estatal de Protección Civil Tamaulipas los invitamos a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2026”.

La convocatoria también está dirigida a empresas, instituciones educativas, comercios y dependencias públicas, cuyos responsables podrán registrar sus inmuebles para desarrollar las acciones de acuerdo con los riesgos existentes en cada zona.

Durante el simulacro, los participantes podrán poner en práctica sus rutas de evacuación, puntos de reunión y procedimientos de actuación, con la finalidad de que las personas sepan cómo responder ante una emergencia y reduzcan los riesgos de improvisación.

Protección Civil Tamaulipas destacó que cada inmueble podrá plantear el ejercicio conforme a las condiciones y amenazas de su entorno, lo que permitirá evaluar de manera más cercana los protocolos que tendrían que aplicarse ante una situación real.

El simulacro comenzará a las 12:00 horas del sábado 19 de septiembre y la Coordinación Estatal de Protección Civil llamó a tomar las previsiones necesarias para realizar las actividades de manera ordenada, además de insistir en que la prevención debe convertirse en una práctica permanente en hogares, centros de trabajo, escuelas y establecimientos.