Sorprenden a los favoritos en la Quinta Fuerza

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Tremenda sorpresa se llevaron los favoritos en las Semifinales de la categoría Quinta Fuerza de la Liga de Futbol La Cima Fut-7, donde los equipos de Sunrise FC y Tigres Galácticos dieron la campanada.

Ambos compromisos se disputaron de manera simultánea en las instalaciones del Complejo Deportivo La Cima, en punto de las 9:00 horas, donde se rompieron todas las quinielas.

En el primer duelo, Horizon terminó desmoronándose ante el cuadro de Sunrise FC, que se convirtió en el “Caballo Negro” de la Liguilla. Luis “Quesos” Amaro y Michel Lara se vistieron de héroes al marcar dos goles cada uno.

Por su parte, Jorge “Coco” Rosales, Carlos Saucedo y César Carranza contribuyeron con un tanto cada uno para sellar la goleada. Por los derrotados, Nery Silva y Francisco Cabello descontaron, dejando el marcador final 7-2 a favor de los restauranteros.

El actual monarca de la división tampoco la pasó bien, pues terminó cayendo 3-2 ante el conjunto de Tigres Galácticos, que se impuso con autoridad.

Juan Navarro, Carlos Guzmán y Efrén Salas marcaron por los felinos, mientras que Carlos Rangel y Jonathan Cuevas descontaron por el conjunto de Pineda.

Los duelos de vuelta, el jueves

Los compromisos de vuelta se jugarán este jueves a las 10:00 horas, donde se definirán a los dos finalistas de esta categoría.