Echan a Correcaminos de Copa UAT

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de los hechos sucedidos en la final de la categoría de Bip-Bips de la Liga Infantil y Juvenil de Copa UAT, donde un miembro de la porra de Correcaminos FB agredió al silbante central de la final, la directiva anuncia la baja del equipo.

El fallo fue contundente para el equipo de Correcaminos, quien queda eliminado del torneo. Además, se determinó un año de suspensión para el padre que agredió al árbitro, cinco partidos de suspensión para la porra en general, y el entrenador Héctor Gaytán recibió también cinco partidos de sanción por no controlar a su equipo y provocar violencia. A esto se sumó la suspensión de tres encuentros para el menor hijo de quien golpeó al silbante.

En el caso de Reyna FC también hubo consecuencias. Un jugador fue sancionado con tres partidos y el entrenador Ahmed Cruz recibió la misma sanción por no controlar a su futbolista.

Lo anterior de acuerdo con el artículo 56 del reglamento de Copa UAT, El equipo que con actitud de su porra, familiares o participantes ocasione que se suspenda el partido, perderá el mismo y hasta podría causar baja según el reporte arbitral o si reincide en otro partido causara baja (5 partidos a la porra y cuerpo técnico).