Invita INDE a participar en primer torneo de básquetbol “Gobernador Américo Villarreal Anaya”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) convoca a la comunidad deportiva al Primer Torneo de Básquetbol “Gobernador Américo Villarreal Anaya”, el cual se jugará en sus diferentes categorías, teniendo como sede Ciudad Victoria.

Manuel Virués Lozano, director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, informó que este torneo contempla las categorías Infantil y Juvenil, así como Libre y Veteranos, con participación en las ramas femenil y varonil.

Agregó que las competencias darán inicio el 6 de octubre y concluirán el 15 de diciembre, teniendo como sede las canchas techadas de usos múltiples y las canchas aledañas al INDE Tamaulipas, en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, de esta capital.

Virués Lozano explicó que la categoría Infantil y Juvenil se desarrollará los días lunes de cada semana en horario de 16:00 a 20:00 horas, mientras que la categoría Libre y Veteranos tendrá actividad de lunes a viernes de 20:00 a 22:00 horas.

El registro permanecerá abierto hasta el 29 de septiembre de 2025 a través de los teléfonos 834 316 9630 y 834 316 4316, con atención a cargo de Carlos Guillermo Morales, o bien mediante el correo electrónico [email protected].

El titular del INDE Tamaulipas indicó que con esta actividad se refrenda el compromiso de fomentar el básquetbol y ofrecer espacios dignos para la práctica deportiva, fortaleciendo la integración social y el desarrollo de nuevos talentos en la entidad así como la actividad física en adultos.